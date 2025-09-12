UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Основні продукти в Україні за рік подорожчали на третину, але подешевшала капуста

Фото: ціни м'ясо зросли більш ніж на третину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні 2025 року українці відчули новий виток подорожчання продуктів. Зростання торкнулося майже всіх категорій, крім окремих овочів та цукру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

У серпні 2025 року ціни на більшість продуктів харчування зросли у порівнянні з аналогічним місяцем 2024 року.

Найбільше подорожчали яйця, м’ясо та яблука. Водночас за деякими позиціями зафіксовано зниження вартості.

Рекордне зростання цін

За рік ціна на яйця зросла на 77,4% - з 31,4 до 55,8 гривень за десяток. Яблука подорожчали більш ніж удвічі - на 148,2%, з 28,3 до 70,3 гривень за кілограм.

Суттєво піднялися ціни на курятину. Тушки курячі подорожчали на 35,9%, а філе - на 37,5%. Свинина за рік додала у ціні 36,8%, яловичина - майже 23%.

Хліб, крупи та молочні продукти

Вартість хліба зросла на 17-21%. Зокрема, пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав до 58,6 грн за кілограм.

Серед круп найбільше піднялися ціни на ячні (+37,8%) та гречані (+19,1%).

Молочні продукти також додали у ціні: молоко подорожчало на 21,1%, сметана - на 23,5%, масло - на 31,5%.

Крім того, соняшникова олія в Україні подорожчала на 32,4% до 81,4 гривень за літр.

Овочі та цукор

Ціни на овочі показали різноспрямовану динаміку. Капуста подешевшала на 40,2%, буряк - на 13%. Водночас морква подорожчала на 10,2%, картопля - на 7,7%.

Цукор за рік втратив у ціні 9,3% і коштує у середньому 32,4 гривень за кілограм.

Загальна тенденція

За даними Держстату, зростання вартості харчових продуктів у серпні 2025 року відчутне у більшості категорій. Особливо подорожчали м’ясо, яйця та яблука, що суттєво впливає на споживчі витрати українців.

Нагадаємо, продовольча інфляція в Україні в серпні 2025 року сповільнилася до 20,5%. Загальна інфляція становила 13,2%.

Дані Держстату свідчать, що зростання оптових цін виробників продуктів у липні уповільнилося до 17,7%. Ціни виробників переносяться на ціни на прилавках магазинів із лагом у кілька місяців.

Слід зазначити, що ціни на м'ясо у світі в серпні 2025 року зросли до рекордних значень. Крім того, ціни на рослинні олії досягли максимуму з липня 2022 року. Ці показники безпосередньо впливають на ціни в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистикиЦіни на продукти