Основна реєстрація на НМТ закінчилась: до якого числа можна змінити дані

Основний період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року завершився 3 квітня. Проте потенційним вступникам ще можна усунути недоліки в реєстраційних документах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

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Про які недоліки в реєстраційних документах йдеться

В УЦОЯО розповіли, що тим, хто надіслав реєстраційні дані на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, важливо перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заявки на участь в НМТ.

Йдеться про те, що за результатами оброблення даних вступник/вступниця має отримати у персональному кабінеті повідомлення:

або про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2025 року;

або про потребу в доопрацюванні наданої інформації та/або копій документів.

"Якщо замість сповіщення про успішну реєстрацію і можливість сформувати сертифікат ви отримали повідомлення про потребу виправити недоліки, необхідно якнайшвидше це зробити", - наголосили в УЦОЯО.

Уточнюється, що перелік недоліків має бути зазначений у самому повідомленні. Це може бути:

надання недостовірної інформації;

ненадання копій необхідних документів;

надання копій документів, які не відповідають вимогам законодавства тощо.

До якого числа можна усунути наявні недоліки

Майбутнім абітурієнтам повідомили, що виправити та повторно надіслати всі документи й інформацію на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти можна до 8 квітня 2025 року включно. Тож зволікати не варто.

Наголошується, що ті зі вступників, хто не усуне недоліків (на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів вказав регіональний центр оцінювання якості освіти) отримають відмову в реєстрації для участі в НМТ.

В УЦОЯО зауважили, що так само до 8 квітня в персональному кабінеті можна:

змінити навчальний предмет на вибір, з якого вступник / вступниця бажає пройти тестування;

змінити населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ учасник тестування;

вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

"Якщо ж ви не встигли чи не змогли з поважних причин подати заявку на участь в НМТ або вчасно усунути недоліки - матимете змогу зареєструватися для участі в додаткових сесіях НМТ у додатковий період реєстрації, який триватиме з 9 до 14 травня", - підсумували в Українському центрі оцінювання якості освіти.