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Основная регистрация на НМТ закончилась: до какого числа можно изменить данные

Пятница 04 апреля 2025 12:38
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Основная регистрация на НМТ закончилась: до какого числа можно изменить данные Основной период регистрации для участия в НМТ завершился (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года завершился 3 апреля. Однако потенциальным абитуриентам еще можно устранить недостатки в регистрационных документах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

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О каких недостатках в регистрационных документах идет речь

В УЦОКО рассказали, что тем, кто отправил регистрационные данные на обработку в региональный центр оценивания качества образования, важно проверить в персональных кабинетах состояние обработки заявки на участие в НМТ.

Речь идет о том, что по результатам обработки данных поступающий должен получить в персональном кабинете сообщение:

  • либо об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2025 года;
  • либо о необходимости в доработке предоставленной информации и/или копий документов.

"Если вместо уведомления об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат вы получили сообщение о необходимости исправить недостатки, необходимо как можно быстрее это сделать", - отметили в УЦОКО.

Уточняется, что перечень недостатков должен быть указан в самом сообщении. Это может быть:

  • предоставление недостоверной информации;
  • непредоставление копий необходимых документов;
  • предоставление копий документов, которые не соответствуют требованиям законодательства и т.д.

До какого числа можно устранить имеющиеся недостатки

Будущим абитуриентам сообщили, что исправить и повторно отправить все документы и информацию на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 8 апреля 2025 года включительно. Поэтому медлить не стоит.

Отмечается, что те из поступающих, кто не устранит недостатки (на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования) получат отказ в регистрации для участия в НМТ.

В УЦОКО отметили, что так же до 8 апреля в персональном кабинете можно:

  • изменить учебный предмет на выбор, по которому абитуриент желает пройти тестирование;
  • изменить населенный пункт в Украине или за границей, где будет находиться в дни проведения НМТ участник тестирования;
  • указать на потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.

"Если же вы не успели или не смогли по уважительным причинам подать заявку на участие в НМТ или вовремя устранить недостатки - сможете зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях НМТ в дополнительный период регистрации, который продлится с 9 по 14 мая", - подытожили в Украинском центре оценивания качества образования.

Напомним, ранее украинцам рассказали о главном отличии НМТ-2025 от предыдущих тестов.

Читайте также, что нужно знать об НМТ-2025 (периоды регистрации, какие будут экзамены, конкурсный порог для поступления и т.д.).

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