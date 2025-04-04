Основная регистрация на НМТ закончилась: до какого числа можно изменить данные
Основной период регистрации для участия в национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года завершился 3 апреля. Однако потенциальным абитуриентам еще можно устранить недостатки в регистрационных документах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Содержание
- О каких недостатках в регистрационных документах идет речь
- До какого числа можно устранить имеющиеся недостатки
О каких недостатках в регистрационных документах идет речь
В УЦОКО рассказали, что тем, кто отправил регистрационные данные на обработку в региональный центр оценивания качества образования, важно проверить в персональных кабинетах состояние обработки заявки на участие в НМТ.
Речь идет о том, что по результатам обработки данных поступающий должен получить в персональном кабинете сообщение:
- либо об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат НМТ 2025 года;
- либо о необходимости в доработке предоставленной информации и/или копий документов.
"Если вместо уведомления об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат вы получили сообщение о необходимости исправить недостатки, необходимо как можно быстрее это сделать", - отметили в УЦОКО.
Уточняется, что перечень недостатков должен быть указан в самом сообщении. Это может быть:
- предоставление недостоверной информации;
- непредоставление копий необходимых документов;
- предоставление копий документов, которые не соответствуют требованиям законодательства и т.д.
До какого числа можно устранить имеющиеся недостатки
Будущим абитуриентам сообщили, что исправить и повторно отправить все документы и информацию на проверку в региональный центр оценивания качества образования можно до 8 апреля 2025 года включительно. Поэтому медлить не стоит.
Отмечается, что те из поступающих, кто не устранит недостатки (на которые по результатам обработки информации и регистрационных документов указал региональный центр оценивания качества образования) получат отказ в регистрации для участия в НМТ.
В УЦОКО отметили, что так же до 8 апреля в персональном кабинете можно:
- изменить учебный предмет на выбор, по которому абитуриент желает пройти тестирование;
- изменить населенный пункт в Украине или за границей, где будет находиться в дни проведения НМТ участник тестирования;
- указать на потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.
"Если же вы не успели или не смогли по уважительным причинам подать заявку на участие в НМТ или вовремя устранить недостатки - сможете зарегистрироваться для участия в дополнительных сессиях НМТ в дополнительный период регистрации, который продлится с 9 по 14 мая", - подытожили в Украинском центре оценивания качества образования.
Напомним, ранее украинцам рассказали о главном отличии НМТ-2025 от предыдущих тестов.
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