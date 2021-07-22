Основатель Telegram рассказал о слежке за его телефоном с помощью шпионской программы

Основатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подтвердил информацию о том, что за его телефоном велась слежка с помощью приложения-шпиона как минимум с 2018 года. Его этот факт никак не беспокоил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Дуров рассказал, что с 2011 года, когда он еще жил в РФ, он привык предполагать, что все его телефоны взломаны.
"Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет крайне разочарован - им придется пройти через тысячи концептуальных проектов для функций Telegram и миллионы сообщений, связанных с процессом разработки нашего продукта. Там они не найдут никакой важной информации", - отметил он.
Дуров заявил, что приложения-шпионы могут взломать любой телефон на операционных системах iOS и Android и нет способа защитить устройство от этого.
"Неважно, какие приложения вы используете, потому что система взломана на более глубоком уровне", - рассказал он.
Напомним, по данным издания Le Monde, в базе с телефонными номерами, на которые была установлена израильская шпионская программа Pegasus, предназначенная для отслеживания террористов, обнаружили более 50 тысяч номеров.
В списке оказались данные трех президентов, в том числе Эммануэля Макрона, 10 премьер-министров и короля Марокко Мухаммеда VI.