Засновник Telegram розповів про стеження за його телефоном за допомогою шпигунської програми

Дуров розповів, що з 2011 року, коли він ще жив у РФ, він звик припускати, що всі його телефони зламані.

"Кожен, хто отримає доступ до моїх особистих даних, буде вкрай розчарований - їм доведеться пройти через тисячі концептуальних проектів для функцій Telegram і мільйони повідомлень, пов'язаних з процесом розробки нашого продукту. Там вони не знайдуть жодної важливої інформації", - зазначив він.

Дуров заявив, що програми-шпигуни можуть зламати будь-який телефон на операційних системах iOS і Android і немає способу захистити пристрій від цього.

"Неважливо, які програми ви використовуєте, тому що система зламана на більш глибокому рівні", - розповів він.