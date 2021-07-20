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Телефон Макрона могли прослушивать: его номер был в системе Pegasus

Новина українською →
Франция , Вторник 20 июля 2021 21:14
Телефон Макрона могли прослушивать: его номер был в системе Pegasus Фото:
Автор: Сергей Пышкин

Мобильные номера телефонов бывшего французского премьер-министра Эдуара Филиппа, главы страны Эммануэля Макрона и других 14 членов правления находились в базе израильской системы прослушивания Pegasus. Заказ на прослушивание поступил от марокканской разведки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LesEchos.

Согласно данным расследования 17 СМИ из разных стран мира, шпионская программа Pegasus, которая разработана компанией Израиля NSO Group использовалась для слежки за журналистами во всех уголках мира.

Среди 50 тысяч телефонных номеров, которые находились в базе, журналисты обнаружили 180 номеров работников различных СМИ из 20 стран, правозащитников, оппозиционеров и бизнесменов. В частности, в ходе расследования выяснилось, что в базе также содержались номера Эдуара Филиппа, президента Франции Эммануэля Макрона и 14 членов правления страны.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, как спецслужбы годами следили за сотнями правозащитников, журналистов и политиков.

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Франция прослушка Израиль
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