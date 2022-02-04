Основатель Telegram раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью

В 2017 году стартап Boldend начал разработку инструментов для взлома мессенджера WhatsApp, чтобы помочь в борьбе с кибервойной. Примечательно и то, что в создании стартапа участвовал член совета директоров Meta Питер Тиль. Подконтрольная ему структура инвестировала в Boldend почти 10 млн долларов. Впрочем, устранить уязвимость якобы удалось лишь в январе 2021 года.

Основатель Telegram заявил, что WhatsApp годами является потенциальной мишенью для хакеров и с момента создания мессенджера в нем всегда отмечались проблемы с безопасностью.

"Трудно поверить, что техническая команда WhatsApp настолько некомпетентна. Telegram, как гораздо более современный IM-клиент, никогда не имел таких серьезных проблем с безопасностью", - заявил Дуров.