Основатель ЧВК "Вагнер" становится лицом российской войны, - ISW

Пригожин вводит "сталинский" метод вербовки, который позволяет Кремлю избежать приказа о всеобщей мобилизации.

"Военные блогеры постоянно восхваляют успех Пригожина в Украине, а некоторые даже говорят, что он должен заменить министра обороны России Сергея Шойгу, которого они и кремлевские эксперты обвиняют в поражении России под Харьковом", - говорится в отчете экспертов.

Российский военный корреспондент и Максим Фомин (псевдоним Владлен Татарский) утверждал, что говорил с Пригожиным о ситуации на украинско-российской границе после вывода российских войск из этого района.

Встреча Пригожина и Фомина может свидетельствовать о том, что Кремль пытается ответить на многомесячные жалобы блогеров на то, что Минобороны России не услышало их критику, подчеркивающую неэффективность российского высшего командования, отмечают аналитики.

Ключевые выводы ISW:

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин становится лицом российской «специальной военной операции» в Украине.

Российские силы, вероятно, нацелились на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Днепропетровской области, чтобы помешать Украине действовать через реку Ингулец.

Украинское контрнаступление в восточной части Харьковской области продолжает унижать российские силы и угрожать российской артиллерии и ПВО.

Российские и украинские источники сообщили о наземных атаках украинских войск в северной части Херсонской области, западной части Херсонской области и к северо-западу от города Херсон, но не сообщили о каких-либо крупных успехах.

Российские силы продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка.

Финансирование добровольческих батальонов, вероятно, создает финансовые трудности для российских городов и областей.

Российские оккупационные власти отключили мобильный интернет в Луганской области 14 сентября, чтобы сохранить оперативную безопасность России и лучше контролировать информационную среду, поскольку российские оккупанты бегут из недавно освобожденной Харьковской области на территорию России и подконтрольные ей территории.

Напомним, 15 сентября в сети опубликовали видео, где Пригожин лично вербует российских заключенных для войны с Украиной. Пригожин также прямым текстом говорит о том, что ему принадлежит ЧВК "Вагнера". Так, он сообщает, что "у него в ЧВК" есть боевые самолеты, РСЗО и танки.

Ранее стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнера" с начала полномасштабного вторжения в Украину смогли собрать более тысячи человек в российских колониях, которые согласились отправиться на войну.

Также мы писали, что войска РФ могут все чаще использовать плохо обученные подразделения, например, состоящие из заключенных, для контроля над населением во временно оккупированных регионах Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.