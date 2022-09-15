Засновник ПВК "Вагнер" стає обличчям російської війни, - ISW

Пригожин вводить "сталінський" метод вербування, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію.

"Військові блогери постійно вихваляють успіх Пригожина в Україні, а деякі навіть говорять, що він має замінити міністра оборони Росії Сергія Шойгу, якого вони і кремлівські експерти звинувачують в поразці Росії під Харковом", - йдеться у звіті експертів.

Російський військовий кореспондент і Максим Фомін (псевдонім Владлен Татарський) стверджував, що говорив з Пригожиним про ситуацію на українсько-російському кордоні після виведення російських військ з цього району.

Зустріч Пригожина і Фоміна може свідчити про те, що Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги блогерів на те, що Міноборони Росії не почуло їхню критику, що підкреслює неефективність російського вищого командування, зазначають аналітики.

Російське військове керівництво у пошуках можливого підсилення покладається на чеченські батальйони, які недоукомплектовані і складаються переважно з найманців з економічно депресивних регіонів Росії.

Експерти проаналізували обстріл росіянами Кривого Рогу.

Ймовірно, припускають вони, російські війська націлилися на Карачунську дамбу, щоб пошкодити українські понтонні мости нижче за течією, особливо в світлі нещодавніх повідомлень про те, що українські війська намагаються розширити свій плацдарм через річку Інгулець біля Давидового мосту в рамках діючого контрнаступу на Херсонщині.

Ключові висновки ISW:

Фінансист ПВК "Вагнер «Євген Пригожин стає обличчям російської» спеціальної військової операції" в Україні.

Російські сили, ймовірно, націлилися на українську гідротехнічну інфраструктуру в Дніпропетровській області, щоб перешкодити Україні діяти через річку Інгулець.

Український контрнаступ у східній частині Харківської області продовжує принижувати російські сили і загрожувати російській артилерії і ППО.

Російські та українські джерела повідомили про наземні атаки українських військ у північній частині Херсонської області, західній частині Херсонської області та на північний захід від міста Херсон, але не повідомили про будь-які великі успіхи.

Російські сили продовжували наземні атаки навколо Бахмута, а також на північний захід і південний захід від Донецька.

Фінансування добровольчих батальйонів, ймовірно, створює фінансові труднощі для російських міст і областей.

Російська окупаційна влада відключила мобільний інтернет в Луганській області 14 вересня, щоб зберегти оперативну безпеку Росії і краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські окупанти тікають з нещодавно звільненої Харківської області на територію Росії і підконтрольні їй території.

Нагадаємо, 15 вересня в мережі опублікували відео, де Пригожин особисто вербує російських в'язнів для війни з Україною. Пригожин також прямим текстом говорить про те, що йому належить ПВК "Вагнера". Так, він повідомляє, що "у нього в ПВК" є бойові літаки, РСЗВ і танки.

Раніше стало відомо, що вербувальники ПВК "Вагнера" з початку повномасштабного вторгнення в Україну змогли зібрати більше тисячі людей в російських колоніях, які погодилися вирушити на війну.

Також ми писали, що війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, наприклад, що складаються з ув'язнених, для контролю над населенням у тимчасово окупованих регіонах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.