Основатель Blackwater ведет переговоры о покупке "Мотор Сич", - WSJ

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского объединения "Мотор Сич". Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Вашингтон продолжает попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиационной техники под контроль Китая. По данным WSJ, президент США Дональд Трамп поручил Принсу вести переговоры о приобретении "Мотор Сич".

Сообщается, что Принс посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье в рамках приезда в Украину 24-27 октября. Кроме того, в конце сентября предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

При этом Принс не стал комментировать данную информацию, а в подконтрольной ему компании Frontier Services Group сообщили об интересе бизнесмена в инвестициях в Украину.

Отметим, в августе уже бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому защитить оборонную отрасль от экспансии Китая. Болтон имел в виду приобретение Китаем акций "Мотор Сич".

Тогда же WSJ выступила с материалом о том, что Болтон пытался заблокировать приобретение Китаем украинского завода.

С апреля 2018 года 56% акций ПАО "Мотор Сич", которые принадлежат китайским инвесторам, арестованы. По данным СБУ, иностранные компании пытались получить контроль в сфере военных заказов и передать украинские технологии на другой завод.