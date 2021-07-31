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Основатель Amazon потерял первое место в списке богатейших людей мира

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Суббота 31 июля 2021 03:38
Основатель Amazon потерял первое место в списке богатейших людей мира Фото: Безос потерял первое место в списке богатейших людей мира (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Основатель Amazon Джефф Безос потерял статус богатейшего человека в мире. Состояние Безоса оценивается в 192,4 млрд долларов. За день оно сократилось на 6,76%, или на 13,9 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

На первое месте в рейтинге вышел владелец компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. По оценке Forbes, его состояние составляет 192,9 млрд долларов.

На третьем месте расположился основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск. Его состояние за сутки выросло на 2,2 млрд, до 179,4 млрд долларов.

Состояние Безоса сократилось на фоне падения стоимости акций Amazon. Накануне, 30 июля, они подешевели на 7,56%, до 3,3 тыс. доллара за бумагу. Падение произошло после того, как компания опубликовала отчетность за второй квартал 2021 года - технологический гигант впервые за последние три года не оправдал ожидания аналитиков по роcту выручки.

За прошедший квартал чистые продажи в Amazon выросли на 27%, достигнув 113,08 млрд долларов.

Напомним, американское правительство в пятницу отклонило предложение основателя Amazon и компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса по изготовлению и обслуживанию космического модуля для полета на Луну. Он предлагал заключить контракт на два миллиарда долларов.

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