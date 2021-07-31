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Два миллиарда за полет. Правительство США отказало Безосу в лунной программе

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Вашингтон, Суббота 31 июля 2021 01:41
Два миллиарда за полет. Правительство США отказало Безосу в лунной программе Фото: Джефф Безос, основатель Amazon (blueorigin.com)
Автор: Артур Родивилов

Американское правительство в пятницу отклонило предложение основателя Amazon и компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса по изготовлению и обслуживанию космического модуля для полета на Луну. Он предлагал заключить контракт на два миллиарда долларов

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Компания обжаловала решение о выделении 2,9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля, утверждая, что космическое агентство NASA должно было определить несколько поставщиков, а не отдавать предпочтение одному. Однако Счетная палата США, куда было направлена жалоба, заявила, что протест отклонен.

"Без конкуренции краткосрочные и долгосрочные месячные амбиции NASA будут отложены, в конце концов обойдутся дороже, что не будет отвечать национальным интересам", - заявил Безос.

В апреле NASA заключило с компанией SpaceX контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на поверхность Луны в 2024 году.

Напомним, недавно Безос и еще три человека совершили туристический полет на орбиту в корабле компании Blue Origin.

Как писало РБК-Украина, Безос показал, что происходило в корабле, когда он вышел в космос.

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