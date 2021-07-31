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Засновник Amazon втратив перше місце в списку найбагатших людей світу

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Субота 31 липня 2021 03:38
Засновник Amazon втратив перше місце в списку найбагатших людей світу Фото: Безос втратив перше місце в списку найбагатших людей світу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини у світі. Статок Безоса оцінюється в 192,4 млрд доларів. За день він скоротився на 6,76%, або на 13,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оновлюваного в реальному часі рейтингу Forbes Real-Time.

На перше місце в рейтингу вийшов власник компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. За оцінкою Forbes, його статок становить 192,9 млрд доларів.

На третьому місці розташувався засновник космічної компанії SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск. Його статки за добу зросли на 2,2 млрд, до 179,4 млрд доларів.

Стан Безоса скоротився на тлі падіння вартості акцій Amazon. Напередодні, 30 липня, вони подешевшали на 7,56%, до 3,3 тис.долара за папір. Падіння відбулося після того, як компанія опублікувала звітність за другий квартал 2021 року - технологічний гігант вперше за останні три роки не виправдав очікування аналітиків щодо зростання вторгування.

За минулий квартал чисті продажі в Amazon виросли на 27%, досягнувши 113,08 млрд доларів.

Нагадаємо, американський уряд у п'ятницю відхилив пропозицію засновника Amazon і компанії Blue Origin мільярдера Джеффа Безоса з виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на місяць. Він пропонував укласти контракт на два мільярди доларів.

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