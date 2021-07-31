Засновник Amazon втратив перше місце в списку найбагатших людей світу

Засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини у світі. Статок Безоса оцінюється в 192,4 млрд доларів. За день він скоротився на 6,76%, або на 13,9 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оновлюваного в реальному часі рейтингу Forbes Real-Time .

На перше місце в рейтингу вийшов власник компаній Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно. За оцінкою Forbes, його статок становить 192,9 млрд доларів.

На третьому місці розташувався засновник космічної компанії SpaceX і генеральний директор Tesla Ілон Маск. Його статки за добу зросли на 2,2 млрд, до 179,4 млрд доларів.

Стан Безоса скоротився на тлі падіння вартості акцій Amazon. Напередодні, 30 липня, вони подешевшали на 7,56%, до 3,3 тис.долара за папір. Падіння відбулося після того, як компанія опублікувала звітність за другий квартал 2021 року - технологічний гігант вперше за останні три роки не виправдав очікування аналітиків щодо зростання вторгування.

За минулий квартал чисті продажі в Amazon виросли на 27%, досягнувши 113,08 млрд доларів.