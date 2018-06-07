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Есть основания приобщить к делу экс-"беркутовцев" цифровую реконструкцию расстрелов на Майдане, - Горбатюк

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 14:30
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

Этот материал может быть представлен как заключение специалиста

Сергей Горбатюк сообщил, что есть основания приобщить к материалам дела по экс-"беркутовцам" как доказательство представленную цифровую реконструкцию расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил директор Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Суд должен приобщить. Думаю, что есть основания это сделать. Точнее, кажется, его уже адвокаты должны были передать в суд. Этот материал может быть представлен как заключение специалиста. А суд может назначить по этим материалам судебную экспертизу", - добавил он.

Напомним, сегодня, 7 июня, состоялась презентация цифровой реконструкции расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года.

Ранее сегодня адвокат Александра Яценко сообщила, что платформу реконструкции расстрелов на Майдане могут использовать как доказательство по делу экс-"беркутовцев".

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Теги публикации: Майдан, Беркут, Сергей Горбатюк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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