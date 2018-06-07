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Є підстави долучити до справи екс-"беркутівців" цифрову реконструкцію розстрілів на Майдані, - Горбатюк

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 14:30
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

Цей матеріал може бути представлений як висновок спеціаліста

Сергій Горбатюк повідомив, що є підстави долучити до матеріалів справи по екс-"беркутівцям" як доказ презентовану цифрову реконструкцію розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Суд має долучити. Думаю, що є підстави це зробити. Точніше, здається, його вже адвокати мали передати до суду. Цей матеріал може бути представлений як висновок спеціаліста. А суд може призначити по цих матеріалах судову експертизу", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, відбулась презентація цифрової реконструкції розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року.

Раніше сьогодні адвокат Олександра Яценко повідомила, що платформу реконструкції розстрілів на Майдані можуть використати як доказ у справі екс-"беркутівців".

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Теги публікації: Майдан, Беркут, Сергей Горбатюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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