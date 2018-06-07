Є підстави долучити до справи екс-"беркутівців" цифрову реконструкцію розстрілів на Майдані, - Горбатюк

Цей матеріал може бути представлений як висновок спеціаліста

Сергій Горбатюк повідомив, що є підстави долучити до матеріалів справи по екс-"беркутівцям" як доказ презентовану цифрову реконструкцію розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив директор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Суд має долучити. Думаю, що є підстави це зробити. Точніше, здається, його вже адвокати мали передати до суду. Цей матеріал може бути представлений як висновок спеціаліста. А суд може призначити по цих матеріалах судову експертизу", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 7 червня, відбулась презентація цифрової реконструкції розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року.

Раніше сьогодні адвокат Олександра Яценко повідомила, що платформу реконструкції розстрілів на Майдані можуть використати як доказ у справі екс-"беркутівців".