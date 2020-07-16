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Підстав для заморожування кредиту Світового банку немає, - глава Мінфіну

Київ, Четвер 16 липня 2020 23:24
Підстав для заморожування кредиту Світового банку немає, - глава Мінфіну
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Світовий банк очікував на призначення глави НБУ

Україна очікує на кредит від Світового банку у розмірі 350 млн доларів. Рішення надати кредит було прийняте наприкінці червня, однак кошти Україна так і не отримала.

Про це в заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода" глава Міністерства фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, затримка отримання кредиту від Світового банку відбувається через зміну керівника Національного банку України.

"Ми виконали всі умови і, в принципі, немає такого… чому зволікання йде… думаю буде підписано найближчим часом. Вони (Світовий банк, - ред.) сконцентрували додаткову увагу до призначення керівника Нацбанку і це також певним чином впливає на рішення, звичайно. Всі в очікуванні: МВФ, Світовий банк, Європейська комісія", - сказав Марченко за день до призначення глави НБУ.

Разом з тим, міністр наголосив, що про заморожування кредиту не йдеться. За його словами, підстав для заморожування немає.

На даному етапі, за його словами, це рішення Світового банку з точки зору їхньої політики - "вони хочуть зрозуміти, як Україна далі буде рухатися".

Раніше повідомлялося, що перший транш Світового банку піде на економічне відновлення, підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Нагадаємо, 16 липня главою Нацбанку призначено голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

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