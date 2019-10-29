Оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине нет, - эксперт

Повторить успех реприватизации "Криворожстали" с "Укртелекомом" не удастся, ведь стоимость таких предприятий постоянно снижается. Об этом говорится в материале "Главкома" "Приватизация: история великой коммерции".

Опрошенные изданием эксперты единодушно высказались, что сегодня брать на вооружение реприватизацию не стоит. Успех со второй продажей "Криворожстали" повторить не удастся. Кроме того, реприватизация станет плохим сигналом для иностранных инвесторов.

"Сегодня оснований для внедрения механизма реприватизации в Украине нет. Если сейчас поднимать волну, начать поворачивать колесо истории вспять, мы дадим сигнал всему миру, что Украина так и не стала цивилизованным государством. Ведь частная собственность - один из основополагающих принципов функционирования экономики и государства!", - цитирует издание экономиста Андрея Новака.

Политолог Константин Бандаренко также утверждает, что реприватизация подорвет доверие иностранных инвесторов к Украине.

"В целом же реприватизация - это подрыв доверия инвесторов, это сигнал, что наша экономка непрогнозируемая. Разве пойдет к нам инвестор, если нет правил игры? Необходимо подвести черту под приватизацией, которая уже состоялась. Принять, что каждый владеет тем, что у него есть. И это нерушимо!", - считает Бондаренко.

Как известно, в истории Украины из крупных предприятий были реприватизированы, как минимум, три компании: "Криворожсталь", "Никопольский завод ферросплавов" и "Никопольский южно-трубный завод". Реприватизация "Криворожстали" была единственной удачной - предприятие повторно продали в 5,7 раза дороже, чем в первый раз.

Два других предприятия вследствие реприватизационных процессов попали в изнурительные судебные разбирательства, которые в итоге стали одной из причин плачевного состояния дел в компаниях вплоть до банкротства и ликвидации ("Никопольский южно-трубный").