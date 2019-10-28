ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Если бы "Криворожсталь" и "Укртелеком" продавали сегодня, цена была бы значительно ниже, - эксперты

Новости » Экономика    28.10.2019 - 18:30
Если бы "Криворожсталь" и "Укртелеком" продавали сегодня, цена была бы значительно ниже, - эксперты
Иллюстративное фото (volyn.ukrtelecom.ua)

Эксперты считают реприватизацию "Укртелекома" неуместной

Если бы приватизацию "Криворожстали" и "Укртелекома" проводили сегодня, за них заплатили бы гораздо меньше, ведь стоимость этих предприятий с годами только снижается, поэтому реприватизация "Укртелекома" неуместна, повторить успешную продажу не удастся. Об этом говорится в материале "Главкома" "Приватизация: история великой коммерции".

В материале отмечается, что наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты называют продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая - 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, с повторной продажи "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше средств, чем с первичной приватизации. Однако, специалисты уверены, что реприватизацию как таковую не стоит сегодня брать на вооружение. Этот успех повторить не удастся.

Опрошенные изданием аналитики рынка считают, что постоянные попытки Фонда госимущества реприватизировать "Укртелеком", которые не прекращаются уже более двух лет, выглядят, мягко говоря, неуместно. Продать его второй раз успешнее, чем это было сделано восемь лет назад, точно не получится.

"Какими бы не были успешными первичные операции по продаже "Укртелекома" и "Криворожстали", если бы они проходили сегодня (если смоделировать ситуацию и допустить, что предприятия до этого времени находятся в госсобственности) - стоимость этих предприятий с годами только снижается", - отмечается в материале.

По мнению политолога Константина Бондаренко, чем позже продавали бы "Укртелеком", тем дешевле он бы стоил. "Скажем, если бы "Укртелеком" приватизировали в 1997 году, за него могли бы получить гораздо больше денег, чем в 2011-м", - убежден эксперт.

Одним из факторов, который негативно влияет на цену предприятий, которые выставляют сейчас на продажу в Украине, является война. Экономист Андрей Новак считает, что продавать в наше время такие предприятия-гиганты было бы крайне неосмотрительно. "Все, что приватизируется в Украине сегодня, имеет самую низкую цену, поскольку эти объекты находятся в стране, где идет война. Нельзя этого сейчас было бы делать!" - приводит слова экономиста издание.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.

Ковалив: на продажу выставят отель "Украина" и санаторий "Конча-Заспа" Зеленский передал на приватизацию предприятия Госуправделами
Новости Украины КриворожстальУкртелекомприватизация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь