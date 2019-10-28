Если бы "Криворожсталь" и "Укртелеком" продавали сегодня, цена была бы значительно ниже, - эксперты

Иллюстративное фото (volyn.ukrtelecom.ua)

Эксперты считают реприватизацию "Укртелекома" неуместной

Если бы приватизацию "Криворожстали" и "Укртелекома" проводили сегодня, за них заплатили бы гораздо меньше, ведь стоимость этих предприятий с годами только снижается, поэтому реприватизация "Укртелекома" неуместна, повторить успешную продажу не удастся. Об этом говорится в материале "Главкома" "Приватизация: история великой коммерции".

В материале отмечается, что наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты называют продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд грн, вторая - 10,6 млрд грн (2011 год). Причем, с повторной продажи "Криворожстали" удалось выручить в пять раз больше средств, чем с первичной приватизации. Однако, специалисты уверены, что реприватизацию как таковую не стоит сегодня брать на вооружение. Этот успех повторить не удастся.

Опрошенные изданием аналитики рынка считают, что постоянные попытки Фонда госимущества реприватизировать "Укртелеком", которые не прекращаются уже более двух лет, выглядят, мягко говоря, неуместно. Продать его второй раз успешнее, чем это было сделано восемь лет назад, точно не получится.

"Какими бы не были успешными первичные операции по продаже "Укртелекома" и "Криворожстали", если бы они проходили сегодня (если смоделировать ситуацию и допустить, что предприятия до этого времени находятся в госсобственности) - стоимость этих предприятий с годами только снижается", - отмечается в материале.

По мнению политолога Константина Бондаренко, чем позже продавали бы "Укртелеком", тем дешевле он бы стоил. "Скажем, если бы "Укртелеком" приватизировали в 1997 году, за него могли бы получить гораздо больше денег, чем в 2011-м", - убежден эксперт.

Одним из факторов, который негативно влияет на цену предприятий, которые выставляют сейчас на продажу в Украине, является война. Экономист Андрей Новак считает, что продавать в наше время такие предприятия-гиганты было бы крайне неосмотрительно. "Все, что приватизируется в Украине сегодня, имеет самую низкую цену, поскольку эти объекты находятся в стране, где идет война. Нельзя этого сейчас было бы делать!" - приводит слова экономиста издание.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook отметил, что заявления представителей власти о возможной реприватизации, в частности телекоммуникационной компании "Укртелеком", увеличивают риски для инвестиций в Украину и отпугивают инвесторов.