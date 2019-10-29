Підстав для впровадження механізму реприватизації в Україні немає, - експерт

Повторити успіх реприватизації "Криворіжсталі" з "Укртелекомом" не вдасться, адже вартість таких підприємств постійно знижується. Про це йдеться в матеріалі "Главкому" "Приватизація: історія великої комерції".

Опитані виданням експерти одностайно висловились, що сьогодні брати на озброєння реприватизацію як таку не варто. Успіх з другим продажем "Криворіжсталі" повторити не вдасться. Окрім того, реприватизація стане поганим сигналом для іноземних інвесторів.

"Сьогодні підстав для впровадження механізму реприватизації в Україні немає. Якщо зараз піднімати хвилю, почати повертати колесо історії назад, ми дамо сигнал всьому світу, що Україна так і не стала цивілізованою державою. Адже приватна власність - один з основоположних принципів функціонування економіки і держави!", - цитує видання економіста Андрія Новака.

Політолог Костянтин Бандаренко також стверджує, що реприватизація підірве довіру іноземних інвесторів до України.

"В цілому ж реприватизація - це підрив довіри інвесторів, це сигнал, що наша економка непрогнозована. Хіба піде до нас інвестор, якщо немає правил гри? Необхідно підвести риску під приватизацією, що вже відбулася. Ухвалити, що кожен володіє тим, що у нього є. І це є непорушно!", - вважає Бондаренко.

Як відомо, в історії України з великих підприємств реприватизовані були, як мінімум, три компанії: "Криворіжсталь", "Нікопольський завод феросплавів" і "Нікопольський південно-трубний завод". Реприватизація "Криворіжсталі" була єдиною вдалою - підприємство повторно продали в 5,7 рази дорожче, ніж в перший раз.

Два інших підприємства внаслідок реприватизаційних процесів потрапили в виснажливі судові розгляди, які в підсумку стали однією з причин жалюгідного стану справ в компаніях аж до банкрутства та ліквідації ("Нікопольський південно-трубний").