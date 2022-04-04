Оснований приостановки работы России в Совбезе ООН нет, - постпред Британии

"На этот счет было много дискуссий, но если говорить о том, должно ли быть приостановлено участие России в Совете Безопасности ООН, то оснований для этого нет", - сказала Вудворд.

Она добавила, что вопрос о приостановке права голоса России в Совете ООН по правам человека будет поднят на Генассамблее организации в ближайшие дни. Постпред добавила, что Британия поддерживает призыв США по этому вопросу.

"Великобритания созовет завтра заседание Совбеза ООН по Украине", - сказала Вудворд.

По ее словам, планируется обсудить доказательства военных преступлений России в Украине, в том числе в Буче. Она добавила, что Британия будет использовать свое председательство в Совбезе ООН, чтобы обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость.