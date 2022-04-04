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Оснований приостановки работы России в Совбезе ООН нет, - постпред Британии

Фото: Совет безопасности ООН (thoughtco.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постоянный представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что оснований для приостановки работы России в Совете Безопасности организации нет. Она добавила, что завтра, 5 апреля, состоится заседание по "резне в Буче".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вудворд.

"На этот счет было много дискуссий, но если говорить о том, должно ли быть приостановлено участие России в Совете Безопасности ООН, то оснований для этого нет", - сказала Вудворд.

Она добавила, что вопрос о приостановке права голоса России в Совете ООН по правам человека будет поднят на Генассамблее организации в ближайшие дни. Постпред добавила, что Британия поддерживает призыв США по этому вопросу.

"Великобритания созовет завтра заседание Совбеза ООН по Украине", - сказала Вудворд.

По ее словам, планируется обсудить доказательства военных преступлений России в Украине, в том числе в Буче. Она добавила, что Британия будет использовать свое председательство в Совбезе ООН, чтобы обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость.

Напомним, ранее глава МИД Лиз Трасс заявила, что России не место в Совете ООН по правам человека.

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