Підстав припинення роботи Росії в Радбезі ООН немає, - постпред Британії

"На цей рахунок було багато дискусій, але якщо говорити про те, чи має бути призупинено участь Росії в Раді Безпеки ООН, то підстав для цього немає", - сказала Вудворд.

Вона додала, що питання про припинення права голосу Росії в Раді ООН з прав людини буде піднято на Генасамблеї організації найближчими днями. Постпред додала, що Британія підтримує заклик США з цього питання.

"Великобританія скличе завтра засідання Радбезу ООН по Україні", - сказала Вудворд.

За її словами, планується обговорити докази військових злочинів Росії в Україні, в тому числі в Бучі. Вона додала, що Британія буде використовувати своє головування в Радбезі ООН, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість.