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Підстав припинення роботи Росії в Радбезі ООН немає, - постпред Британії

Фото: Рада Безпеки ООН (thoughtco.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постійний представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд заявила, що підстав для припинення роботи Росії в Раді Безпеки організації немає. Вона додала, що завтра, 5 квітня, відбудеться засідання щодо "різанини в Бучі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Вудворд.

"На цей рахунок було багато дискусій, але якщо говорити про те, чи має бути призупинено участь Росії в Раді Безпеки ООН, то підстав для цього немає", - сказала Вудворд.

Вона додала, що питання про припинення права голосу Росії в Раді ООН з прав людини буде піднято на Генасамблеї організації найближчими днями. Постпред додала, що Британія підтримує заклик США з цього питання.

"Великобританія скличе завтра засідання Радбезу ООН по Україні", - сказала Вудворд.

За її словами, планується обговорити докази військових злочинів Росії в Україні, в тому числі в Бучі. Вона додала, що Британія буде використовувати своє головування в Радбезі ООН, щоб забезпечити прозорість, підзвітність і справедливість.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Ліз Трасс заявила, що Росії не місце в Раді ООН з прав людини.

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