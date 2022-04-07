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Оснований для эвакуирования жителей Харькова нет, - глава ОВА

Олег Синєгубов (kh.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что оснований для эвакуации местных жителей Харькова нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление головы у Telegram.

По его словам, сейчас продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвенково.

Также в районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. Отмечается, что в Харькове и районе - 14 пострадавших, 1 женщина погибла.

"Изюмское направление остается критическим. Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают ежедневно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем.

Ранее мы сообщали, что Харьков хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет.

Напомним, война РФ против Украины длится 43-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Харьков