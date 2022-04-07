Підстав для евакуюції жителів Харкова немає, - голова ОВА

За його словами, наразі продовжується евакуація з міста Лозова та Барвінкове.

Також у районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову з артилерії обстріляли житлові райони. Зазначається, що у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула.

"Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем.