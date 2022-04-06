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Харьков хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет, - мэр

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Среда 06 апреля 2022 20:22
Харьков хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет, - мэр Фото: Харьков хорошо вооружен и готов к обороне, потребности в эвакуации нет (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Харьков хорошо вооружен и готов к обороне города. Сейчас потребности в централизованной эвакуации нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, информация об эвакуации касалась только Лозовского и Барвенковского районов областей. Военные ожидают обострения ситуации со стороны оккупантов.

"Я говорил это вчера и повторю сегодня - Харьков хорошо вооружен и готов к обороне города. Необходимости в проведении централизованной эвакуации из Харькова не видит ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова", - заявил Терехов.

Мэр отметил, что вся его команда продолжают работу в городе, а коммунальные службы и в дальнейшем обеспечивают жизнедеятельность города, в связи с чем решение об эвакуации каждый должен принимать самостоятельно.

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