Оснований для эвакуирования жителей Харькова нет, - глава ОВА

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что оснований для эвакуации местных жителей Харькова нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление головы у Telegram.

По его словам, сейчас продолжается эвакуация из города Лозовая и Барвенково.

Также в районе Алексеевки, Салтовки, ХТЗ оккупанты снова из артиллерии обстреляли жилые районы. Отмечается, что в Харькове и районе - 14 пострадавших, 1 женщина погибла.

"Изюмское направление остается критическим. Враг будет пытаться перебросить туда большое количество техники, которую наши ВСУ, поверьте, уничтожают ежедневно", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Харьковском районе силы специальных операций ВСУ уничтожили одну из вражеских установок "Град" вместе с экипажем.