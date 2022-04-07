ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Підстав для евакуюції жителів Харкова немає, - голова ОВА

Новость на русском →
Харків, Четвер 07 квітня 2022 21:19
Підстав для евакуюції жителів Харкова немає, - голова ОВА Олег Синєгубов (kh.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що підстав для евакуації місцевих жителів Харкова нема.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови у Telegram.

За його словами, наразі продовжується евакуація з міста Лозова та Барвінкове.

Також у районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову з артилерії обстріляли житлові райони. Зазначається, що у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула.

"Ізюмський напрямок лишається критичним. Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем.

Раніше ми повідомляли, що Харків добре озброєний і готовий до оборони, потреби в евакуації немає.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 43-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі