Основание лицеев общинами: в Раде создали группу для доработки закона

Общинам в Украине хотят разрешить быть учредителями лицеев. В Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта №4629-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народные депутаты приняли решение создать рабочую группу по подготовке ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильной среднего образования (№4629-1) и утвердить ее состав", - говорится в сообщении.

Закон определяет четкие требования к учреждению и образовательной деятельности коммунального лицея, выполнение которых должен обеспечить учредитель.

Территориальным общинам разрешают выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027 года, то есть до срока полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети с образованием новых лицеев.