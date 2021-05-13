ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Основание лицеев общинами: в Раде создали группу для доработки закона

Новина українською →
Украина, Четверг 13 мая 2021 10:35
Основание лицеев общинами: в Раде создали группу для доработки закона Фото: в Раде создали группу для доработки закона об основании лицеев ОТО (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Общинам в Украине хотят разрешить быть учредителями лицеев. В Верховной раде создали рабочую группу для доработки законопроекта №4629-1.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народные депутаты приняли решение создать рабочую группу по подготовке ко второму чтению проекта закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильной среднего образования (№4629-1) и утвердить ее состав", - говорится в сообщении.

Закон определяет четкие требования к учреждению и образовательной деятельности коммунального лицея, выполнение которых должен обеспечить учредитель.

Территориальным общинам разрешают выполнять функции основателей лицеев до 1 сентября 2027 года, то есть до срока полноценного запуска трехлетней старшей профильной школы на базе трансформированной сети с образованием новых лицеев.

Напомним, в апреле ВР поддержала за основу соответствующий законопроект №4629-1.

Как писало РБК-Украина, Рада отсрочила закрытие школ-интернатов еще на год. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №5138-1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика образование Верховная Рада ОТО
NEWS
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались
DAILY
С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина С глазу на глаз. Почему Зеленский хочет встретиться с Путиным