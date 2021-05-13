Заснування ліцеїв громадами: у Раді утворили групу для доопрацювання закону

Громадам в Україні хочуть дозволити бути засновниками ліцеїв. У Верховній раді утворили робочу групу для доопрацювання законопроекту №4629-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народні депутати ухвалили рішення утворити робочу групу з підготовки до другого читання проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (№4629-1) і затвердити її склад", - сказано у повідомленні.

Закон визначає чіткі вимоги до започаткування та освітньої діяльності комунального ліцею, виконання яких має забезпечити засновник.

Територіальним громадам дозволяють виконувати функції засновників ліцеїв до 1 вересня 2027 року, тобто до терміну повноцінного запуску трирічної старшої профільної школи на базі трансформованої мережі з утворенням нових ліцеїв.