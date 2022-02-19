Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. Документ был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, Великобританией и США.

Подробнее о том, в чем суть Будапештского меморандума - в материале РБК-Украина ниже.

Также в документе говорится, что Украина, РФ, Британия и США будут проводить консультации в случае возникновения вопрос об этих обязательствах.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году. Подписи под документом поставили: Леонид Кучма (Украина), Борис Ельцин (РФ), Джон Мейджор (Великобритания), Билл Клинтон (США). Тогда же Украина обязателась ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории.

Напомним, сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина созывает консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. По его словам, с такой инициативой с 2014 года Украина выступала трижды и трижды безуспешно.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума", - объявил он, добавив, что если консультации не состоятся или не принесут желаемого результата, то Украина будет считать, что он не работает и все решения 1994 года были подвергнуты сомнению.