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Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума

Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. Документ был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, Великобританией и США.

Подробнее о том, в чем суть Будапештского меморандума - в материале РБК-Украина ниже.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году. Подписи под документом поставили: Леонид Кучма (Украина), Борис Ельцин (РФ), Джон Мейджор (Великобритания), Билл Клинтон (США). Тогда же Украина обязателась ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории.

Фото: подписание Будапештского меморандума (uk.wikipedia.org)

В подписанном меморандуме говорится о том, что РФ, Великобритания и США подтверждают обязательство:

  • уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины,
  • не использовать силу против Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме самообороны.
  • воздерживаться от экономического давления на Украину для получения преимущества.
  • добиваться немедленных действий со стороны Совбеза ООН для помощи Украине в случае, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
  • не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющего ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих.

Также в документе говорится, что Украина, РФ, Британия и США будут проводить консультации в случае возникновения вопрос об этих обязательствах.

Напомним, сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина созывает консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. По его словам, с такой инициативой с 2014 года Украина выступала трижды и трижды безуспешно.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума", - объявил он, добавив, что если консультации не состоятся или не принесут желаемого результата, то Украина будет считать, что он не работает и все решения 1994 года были подвергнуты сомнению.

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Владимир Зеленский