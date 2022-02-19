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Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму

Автор: Ирина Гамерская

Президент України Володимир Зеленський ініціював консультації щодо Будапештського меморандуму. Документ був підписаний у 1994 році між Україною, Росією, Великою Британією та США.

Докладніше про те, у чому суть Будапештського меморандуму - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано у 1994 році. Підписи під документом поставили Леонід Кучма (Україна), Борис Єльцин (РФ), Джон Мейджор (Великобританія), Білл Клінтон (США). Тоді ж Україна зобов'язалася ліквідувати всю ядерну зброю, яка знаходиться на її території.

Фото: підписання Будапештського меморандуму (uk.wikipedia.org)

У підписаному меморандумі йдеться про те, що РФ, Великобританія та США підтверджують зобов'язання:

  • поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України,
  • не використовувати силу проти України, і жодна їхня зброя ніколи не використовуватиметься проти України, крім самооборони.
  • утримуватись від економічного тиску на Україну для отримання переваги.
  • вимагати негайних дій з боку Ради безпеки ООН для допомоги Україні у разі, якщо вона стане жертвою акту агресії або об'єктом загрози агресією з використанням ядерної зброї.
  • не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих.

Також у документі йдеться, що Україна, РФ, Британія та США будуть проводити консультації у разі виникнення питання щодо цих зобов'язань.

Нагадаємо, сьогодні під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що Україна скликає консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму. За його словами, з такою ініціативою з 2014 року Україна виступала тричі та тричі безуспішно.

"Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я робитиму це востаннє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму", - оголосив він, додавши, що якщо консультації не відбудуться або не дадуть бажаного результату, то Україна вважатиме, що він не працює і всі рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

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Володимир Зеленський