"Шахтар" упевнено здолав "Минай" та став одноосібним лідером УПЛ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Шахтар" – "Минай" – 2:0

Голи: Судаков, 24 (пенальті), Сікан, 30

"Гірники" з перших хвилин отаборилися поблизу воріт закарпатців. Як наслідок, за перші чверть години ігрового часу підопічні Маріно Пушіча мінімум чотири рази могли відкрити рахунок: Бондаренко невдало пробив із меж штрафного, Азарові поцілив у стійку, а удари Кевіна та Зубкова парирував Кемкін.

Новий спалах активності "Шахтаря" припав на екватор тайму. Воротар "Миная" ще встиг впоратися з новими випадами Судакова та Кевіна, але на 24-й хвилині вже нічого протиставити не зміг і він. Той же Судаков упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Коноплі.

На досягнутому команда Пушіча не зупинилася. Уже на 30-й хвилині "гірники" закріпили власну перевагу. Це Сікан отримав передачу від Кевіна в півколі штрафного майданчика та влучним низовим пострілом змусив Кемкіна капітулювати вдруге.

Зубков, Бондаренко, Судаков та інші продовжили "бомбардувати" ворота закарпатців і далі. Після удару Коноплі за "Минай" вдруге зіграла стійка. Лише перед перервою гості трохи оклигали – Різник узяв постріл Ременяка, а Гунічев після відбору з дистанції пробив поруч зі стійкою.

У другій половині "Шахтар" продовжив атакувати. Судаков пробив у Кемкіна з передачі Кевіна, а сам бразилець відправив м'яч вище воріт. Із перспективним ударом Бондаренко впорався голкіпер, а діагональний постріл Траоре просвистів поруч зі стійкою.

Зрештою, "гірники" обмежилися двома забитими м'ячами. "Шахтар" набрав 43 очки та вийшов у лідери чемпіонату України. Натомість "Минай" – аутсайдер першості (10 пунктів).