"Динамо" на снігу переграло "Зорю" в напіврезервному складі

Київське "Динамо" здобуло перемогу над луганською "Зорею" у 21-му турі української Прем'єр-ліги, забивши по м'ячу в кожному з таймів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 21-й тур

"Динамо" – "Зоря" – 2:0

Голи: Ванат, 30, Попов, 85

У дебюті команди обмінялися напівнагодами. Бражко перевірив пильність Сапутіна ударом після відскоку від Джордана. Натомість Бущан перевів на кутовий постріл нападника луганців Ндура. Останній разом із іншими легіонерами взяв на себе тягар лідерства через страйк українців, нібито пов'язаний з боргами перед футболістами.

Ослаблена вимушеною появою юніорів "Зоря", однак, доволі гідно протистояла киянам. Так, "Динамо" володіло ініціативою, але зі завданням забити швидкий м'яч на засніженому полі домашньої арени не впоралося. Лише на 30-й хвилині Ванат отримав передачу Вівчаренка в штрафному та розібрався зі Сапутіним – 1:0.

Перед перервою форвард "біло-синіх" не зміг акцентовано пробити на ближній стійці з пасу Волошина. На старті другої половини хавбек "Зорі" Башіч наважився на удар із дистанції – Бущан був готовим. У відповідь Вівчаренко з рикошетом пробив над поперечиною. Натомість під удар Ваната після розіграшу вільного кинувся оборонець.

Згодом Кабаєв із меж штрафного намагався поцілити в дальній кут – воротар упіймав м'яч. Далі Караваєв відгукнувся на передачу Волошин, але його постріл головою парирував Сапутін. Лише на 85-й хвилині "Динамо" змогло подвоїти перевагу. Це Попов головою ефектно замкнув навіс Андрієвського зі штрафного.

Більше команди не забивали. Завдяки перемозі "Динамо" впритул підібралося до топ-3 УПЛ. Команда Олександра Шовковського набрала 38 очок і лише на один пункт відстає від "Дніпра-1", який провів на три матчі більше. Лідерство ж ділять донецький "Шахтар" і криворізький "Кривбас" (по 40 очок). Тим часом "Зоря" опинилася на 12-й сходинці (19 пунктів).