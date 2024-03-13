Основа "Зари" бойкотировала матч УПЛ против "Динамо" из-за денег: клуб начал расследование

Руководство луганской "Зари" приступило к внутреннему расследованию по мотивам отказа ведущих футболистов выходить на матч 21-го тура Премьер-лиги против киевского "Динамо"

Об этом заявил начальник команды Игорь Гузь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке" .

Поединок "Динамо" – "Заря" 12 марта луганский коллектив провел в полурезервном составе. Основные исполнители команды Юрия Коваля пропустили матч в результате конфликта с клубным менеджментом из-за выплаты премий.

"После игры с "Минаем" футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против "Динамо". На следующий день после игры с "Минаем" в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с "Динамо", – рассказал Гузь.

По словам функционера, основные исполнители "Зари" отказались указывать причины. Они заверили, что сыграют против столичного гранда. Впрочем, Ковалю пришлось полагаться на легионеров и юниоров. В частности, поединок пропустили защитники Батагов, Бутко, Кирюханцев, хавбеки Чурко и Антюх, нападающие Бугай и Горбач.

"Произошло грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно – необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, не подтвержденные нашей медицинской службой", – добавил начальник команды.

Экспериментальный состав "Зари" сумел избежать разгромного поражения от "Динамо". Подопечные Коваля пропустили дважды. Забитыми мячами в составе "бело-синих" отличились Ванат и Попов.