Основа "Зари" бойкотировала матч УПЛ против "Динамо" из-за денег: клуб начал расследование
Руководство луганской "Зари" приступило к внутреннему расследованию по мотивам отказа ведущих футболистов выходить на матч 21-го тура Премьер-лиги против киевского "Динамо"
Об этом заявил начальник команды Игорь Гузь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".
Поединок "Динамо" – "Заря" 12 марта луганский коллектив провел в полурезервном составе. Основные исполнители команды Юрия Коваля пропустили матч в результате конфликта с клубным менеджментом из-за выплаты премий.
"После игры с "Минаем" футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против "Динамо". На следующий день после игры с "Минаем" в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с "Динамо", – рассказал Гузь.
По словам функционера, основные исполнители "Зари" отказались указывать причины. Они заверили, что сыграют против столичного гранда. Впрочем, Ковалю пришлось полагаться на легионеров и юниоров. В частности, поединок пропустили защитники Батагов, Бутко, Кирюханцев, хавбеки Чурко и Антюх, нападающие Бугай и Горбач.
"Произошло грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно – необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, не подтвержденные нашей медицинской службой", – добавил начальник команды.
Экспериментальный состав "Зари" сумел избежать разгромного поражения от "Динамо". Подопечные Коваля пропустили дважды. Забитыми мячами в составе "бело-синих" отличились Ванат и Попов.
К слову, накануне "Шахтер" вышел в лидеры Премьер-лиги после победы над "Минаем".
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