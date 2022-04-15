Обстрел в Харькове: количество жертв возросло до 10 человек

Российские оккупанты открыли огонь по Харькову. Сейчас известно о 10 погибших и 35 раненых в результате обстрела оккупантами Индустриального района.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Сообщается, что 15 апреля 2022 года около 16:30 российские оккупанты обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган" Индустриальный район города Харькова.
В результате обстрела погибли 10 мирных жителей, среди них - 7-месячный ребенок. Также еще 35 человек ранены.
Поврежден и разрушен ряд жилых домов.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ранее мы сообщали, что в результате сегодняшнего обстрела Харькова, известно о 8 погибших людях.
Напомним, война РФ против Украины продолжается 51-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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