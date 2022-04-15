Обстрел жилого района Харькова. Число жертв продолжает расти
В результате сегодняшнего обстрела Харькова, известно о 8 погибших людях. Еще 42 гражданских получили ранения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".
По словам директора областного департамента здравоохранения Максима Хаустова, вызов в службу экстренной помощи по большому количеству раненых поступил в 16:16.
На месте обстрелов работали 29 бригад скорой помощи.
Среди раненых:
- 9 детей;
- 33 взрослых.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было известно о четырех погибших гражданских в Харькове.
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