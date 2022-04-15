Обстріл у Харкові: кількість жертв зросла до 10 людей

Російські окупанти відкрили вогонь по Харкову. Наразі відомо про 10 загиблих та 35 поранених внаслідок обстрілу окупантами Індустріального району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Повідомляється, що 15 квітня 2022 року близько 16:30 російські окупанти обстріляли реактивними системами залпового вогню "Ураган" Індустріальний район міста Харкова.
Внаслідок обстрілу загинуло 10 мирних мешканців, серед них - 7-місячна дитина. Також ще 35 людей поранено.
Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Раніше ми повідомляли, що внаслідок сьогоднішнього обстріла Харкова, відомо про 8 загиблих людей.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 51-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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