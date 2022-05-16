Осложнили побег из оккупации. Россияне выпускают мариупольцев из города только по пропускам

Самопровозглашенные власти Мариуполя не выпускают людей из города без пропуска. А получить ее можно у самих оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
По его словам, оккупанты вновь анонсируют усиление контрразведывательных мер в Мариуполе.
"Для выезда из города теперь нужен пропуск, которую можно получить в едином месте по адресу: вул. Трамвайная,10. Очередь ежедневно до 5 тысяч автомобилей и движется очень медленно", - отметил Андрющенко.
Он добавил, горожане пытаются вырваться всеми возможными путями, но созданные россиянами условия все больше и строже блокируют все процессы.
Напомним, российские военные не покидают планов по штурму мариупольской "Азовстали". Они пытаются заблокировать выход из бункеров.
Украинские защитники и дальше находятся на территории "Азовсталь" в Мариуполе в полной блокаде под постоянным огнем. У них нет воды, еды, а медикаменты давно закончились.