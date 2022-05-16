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Осложнили побег из оккупации. Россияне выпускают мариупольцев из города только по пропускам

Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Самопровозглашенные власти Мариуполя не выпускают людей из города без пропуска. А получить ее можно у самих оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, оккупанты вновь анонсируют усиление контрразведывательных мер в Мариуполе.

"Для выезда из города теперь нужен пропуск, которую можно получить в едином месте по адресу: вул. Трамвайная,10. Очередь ежедневно до 5 тысяч автомобилей и движется очень медленно", - отметил Андрющенко.

Он добавил, горожане пытаются вырваться всеми возможными путями, но созданные россиянами условия все больше и строже блокируют все процессы.

Напомним, российские военные не покидают планов по штурму мариупольской "Азовстали". Они пытаются заблокировать выход из бункеров.

Украинские защитники и дальше находятся на территории "Азовсталь" в Мариуполе в полной блокаде под постоянным огнем. У них нет воды, еды, а медикаменты давно закончились.

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