Осложнили побег из оккупации. Россияне выпускают мариупольцев из города только по пропускам

Самопровозглашенные власти Мариуполя не выпускают людей из города без пропуска. А получить ее можно у самих оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

По его словам, оккупанты вновь анонсируют усиление контрразведывательных мер в Мариуполе.

"Для выезда из города теперь нужен пропуск, которую можно получить в едином месте по адресу: вул. Трамвайная,10. Очередь ежедневно до 5 тысяч автомобилей и движется очень медленно", - отметил Андрющенко.

Он добавил, горожане пытаются вырваться всеми возможными путями, но созданные россиянами условия все больше и строже блокируют все процессы.