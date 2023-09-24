Осліпили ворога. Українські військові ліквідували спостережний пункт РФ під Токмаком

Військові збройних сил України ліквідували спостережний пункт Російської Федерації на Токмацькому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.
"Українські військові "осліпили" ворога", - повідомив Федоров.
За його словами, українські військові прямим влучанням снаряда GMLRS ліквідували російський спостережний пункт на Токмацькому напрямку.
Ситуація у Запорізькій області
Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.
При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив, що українські захисники прорвали оборону росіян біля Вербового у Запорізькій області. На його думку, контрнаступ ЗСУ піде швидше, коли буде звільнений Токмак.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 вересня, в окупованому місті пролунали потужні вибухи. Ба більше, а даними місцевих жителів, внаслідок роботи російської ППО нібито є травмовані цивільні.
Пізніше Федоров повідомив, що в Токмаку вдруге за день лунали вибухи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.