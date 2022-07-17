Ослабленная Россия решится на новый конфликт через два года, - глава Минобороны Латвии
Украина сильно ослабила Россию, поэтому Кремль не решится начать новый конфликт в ближайшие два года.
Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nra.lv.
Глава Минобороны сделал соответсвующее заявление, комментируя введение всеобщего призыва из-за угроз со стороны России. По его словам, война в Украине наносит России урон, что дает Латвии время на подготовку к сопротивлению.
"Вряд ли кто-то верил, что вторжение и война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, вообще возможны. Наши соседи доказали, что мы тоже должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и численно превосходящего противника", - заявил Пабрикс.
Напомним, что в Латвии заявили о планах ввести поэтапную общую военную службу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.