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Ослабленная Россия решится на новый конфликт через два года, - глава Минобороны Латвии

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Рига, Воскресенье 17 июля 2022 18:22
Ослабленная Россия решится на новый конфликт через два года, - глава Минобороны Латвии Фото: министр обороны Латвии Артис Пабрикс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина сильно ослабила Россию, поэтому Кремль не решится начать новый конфликт в ближайшие два года.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nra.lv.

Глава Минобороны сделал соответсвующее заявление, комментируя введение всеобщего призыва из-за угроз со стороны России. По его словам, война в Украине наносит России урон, что дает Латвии время на подготовку к сопротивлению.

"Вряд ли кто-то верил, что вторжение и война, сравнимая с предыдущими мировыми войнами, вообще возможны. Наши соседи доказали, что мы тоже должны быть готовы защищать свою территорию от жестокого и численно превосходящего противника", - заявил Пабрикс.

Напомним, что в Латвии заявили о планах ввести поэтапную общую военную службу.

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