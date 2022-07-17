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Ослаблена Росія зважиться на новий конфлікт через два роки, - глава Міноборони Латвії

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Рига, Неділя 17 липня 2022 18:22
Ослаблена Росія зважиться на новий конфлікт через два роки, - глава Міноборони Латвії Фото: міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна сильно послабила Росію, тому Кремль не наважиться почати новий конфлікт в найближчі два роки.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nra.lv.

Глава Міноборони зробив відповідну заяву, коментуючи введення загального призову через погрози з боку Росії. За його словами, війна в Україні завдає Росії шкоди, що дає Латвії час на підготовку до опору.

"Навряд чи хтось вірив, що вторгнення і війна, порівнянна з попередніми світовими війнами, взагалі можливі. Наші сусіди довели, що ми теж повинні бути готові захищати свою територію від жорстокого і чисельно переважаючого противника", - заявив Пабрікс.

Нагадаємо, що в Латвії заявили про плани ввести поетапну загальну військову службу.

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