Ослаблена Росія зважиться на новий конфлікт через два роки, - глава Міноборони Латвії

Україна сильно послабила Росію, тому Кремль не наважиться почати новий конфлікт в найближчі два роки.

Про це заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на nra.lv .

Глава Міноборони зробив відповідну заяву, коментуючи введення загального призову через погрози з боку Росії. За його словами, війна в Україні завдає Росії шкоди, що дає Латвії час на підготовку до опору.

"Навряд чи хтось вірив, що вторгнення і війна, порівнянна з попередніми світовими війнами, взагалі можливі. Наші сусіди довели, що ми теж повинні бути готові захищати свою територію від жорстокого і чисельно переважаючого противника", - заявив Пабрікс.