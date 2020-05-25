По состоянию на утро 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей. Это означает, что ситуация с коронавирусом в них не соответствует критериям для начала второго этапа смягчения карантинных мер.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что на утро 25 мая к ослаблению карантина не готовы Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

В частности, Волынская, Закарпатская и Ровенская области не могут ослабить карантин из-за высокой инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения).

Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Львовская области не соответствуют критерию, связанному с охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

А в Черновицкой области помимо высокой инцидентности большая загруженность койко-мест в больницах.

Фото: инфографика Министерства здравоохранения

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Киевской области ослабят с 26 мая с восстановлением работы транспорта, детских садиков и т. д.

Сегодня в рамках второго этапа ослабления карантина в Киеве заработал метрополитен.