К ослаблению карантина не готовы Киев и 15 областей

По состоянию на сегодня, 23 августа, эпидемические показатели завышены в Киеве и 15 областях Украины. Соответственно, эти региона пока не могут ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения об эпидемической ситуации в стране.

Согласно данным Минздрава, ослаблять карантин сегодня не готовы:

Киев ;

; Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.

Кроме того, антирекорд по новым случаям коронавируса был зафиксирован в Киеве; мэр столицы назвал ситуацию в городе очень непростой и тревожной.

Добавим, 24 августа в Украине вступит в силу решение правительства об обновлении карантинных зон; РБК-Украина писало, в какие зоны попали города и районы страны.