К ослаблению карантина не готовы Киев и 15 областей

Киев не может ослаблять карантин
По состоянию на сегодня, 23 августа, эпидемические показатели завышены в Киеве и 15 областях Украины. Соответственно, эти региона пока не могут ослаблять карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сводке Министерства здравоохранения об эпидемической ситуации в стране.
Согласно данным Минздрава, ослаблять карантин сегодня не готовы:
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1987 новых случаев коронавируса.
Кроме того, антирекорд по новым случаям коронавируса был зафиксирован в Киеве; мэр столицы назвал ситуацию в городе очень непростой и тревожной.
Добавим, 24 августа в Украине вступит в силу решение правительства об обновлении карантинных зон; РБК-Украина писало, в какие зоны попали города и районы страны.