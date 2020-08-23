До послаблення карантину не готові Київ та 15 областей

Станом на сьогодні, 23 серпня, епідемічні показники завищені у Києві та 15 областях України. Відповідно, ці регіону поки що не можуть послаблювати карантин, впроваджений через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться у зведенні Міністерства охорони здоров'я щодо епідемічної ситуації в країні.

Згідно з даними МОЗ, послаблювати карантин сьогодні не готові:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернівецька область;

Чернігівська область.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 1987 нових випадків коронавірусу.

Крім того, антирекорд за новими випадками коронавірусу було зафіксовано у Києві; мер столиці назвав ситуацію в місті дуже непростою та тривожною.

Додамо, 24 серпня в Україні набуде чинності рішення уряду про оновлення карантинних зон; РБК-Україна писало, до яких зон потрапили міста та райони країни.