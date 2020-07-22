К ослаблению карантина не готовы 7 областей

По состоянию на 22 июля в Украине не готовы к ослаблению карантина 7 регионов. Киев не входит в этот список.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Эпидемиологическая ситуация в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областях не соответствует показателям Минздрава.

Напомним, адаптивный карантин в Украине продлили еще на месяц, но с изменениями.

Отметим, что Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа.

Кроме того, сообщалось, что адаптивный карантин в Киеве могут продлевать еще полтора года - до 2022.

Добавим, по состоянию на 22 июля в Украине фиксируют резкий рост числа новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 829 человек.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 нет ни в Украине, ни где-либо в мире.