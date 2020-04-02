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В Сербии ужесточили режим комендантского часа

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 21:56
В Сербии ужесточили режим комендантского часа
Фото: Александр Вучич (predsednik.rs)

Теперь комендантский час будет действовать с 13:00 до 03:00.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в стране вводятся новые, ужесточенные меры комендантского часа из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Kurir.

Так, теперь комендантский час будет действовать с 13:00 до 03:00.

"С начала эпидемии мы несколько раз были близки к абсолютной катастрофе. Мы приняли решение об ужесточении мер комендантского часа, который будет действовать с 13:00 субботы до 03:00 понедельника", - заявил Вучич.

Кроме того, по словам президента, с сегодняшнего дня запрещено собираться группами более двух человек. В то же время владельцам собак сделаны уступки - им разрешено выгуливать домашних любимцев в радиусе 100 м от дома с 23:00 до 01:00.

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 1171, количество летальных исходов увеличилось до 31.

Напомним, 20 марта в Сербии подтвердили первую смерть от коронавируса. Так, от вируса скончался 59-летний мужчина из Кикинды. Больной заразился от сына своего друга.

Кроме того, чрезвычайное положение в Сербии ввели 15 марта. Закрыты все учебные заведения, ограничен городской и междугородний транспорт. Позже в стране ввели комендантский час. Так, жителям страны запрещено покидать свои дома с 20:00 до 05:00. В период комендантского часа на улицах могут находиться только полицейские, военнослужащие и работники службы снабжения.

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