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В Италии за сутки от COVID-19 вылечились рекордные 8 тыс. человек

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 19:25
В Италии за сутки от COVID-19 вылечились рекордные 8 тыс. человек
Иллюстративное фото (thetimes.co.uk)

За последние сутки в стране умерли 369 человек

В Италии число выздоровевших от коронавируса достигло 8 014 человек, что стало рекордным показателем за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Италии.

Таким образов, в Италии общее число вылечившихся достигло 93 245.

Показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом в Италии вновь возрос и составил 1 444 по сравнению с 1 075 во вторник. При этом от вызываемого коронавирусом заболевания за последние сутки умерли 369 человек, что выше показателя днем ранее, когда было зарегистрировано 236 смертей.

Напомним, с 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина. В связи с этим возобновилась работа производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Впрочем, при условии соблюдения протоколов безопасности на рабочем месте. Вместе с тем, разрешено передвигаться по своих регионах для посещения родственников, однако массовые семейные собрания запрещены.

Кроме того, директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.

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