Ослабить карантин не готовы 9 областей, - Минздрав

По состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом во Львовской области превышены показатели загруженности коек в больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

Волынская область (выявление 14,40%);

Житомирская область (выявление 12,29%);

Ивано-Франковская область (выявление 17,11%);

Львовская область (загруженность коек 53,31%);

Одесская область (динамика 17,85%);

Ровенская область (выявление 15,77%);

Сумская область (динамика 26,44%);

Харьковская область (выявление 14,08%);

Черновицкая область (выявление 18,54%).

Следует подчеркнуть, что в Черновицкой области сегодня впервые за долгое время показатель загруженности коек стал ниже 50%. Он составляет 48,75%.

Напомним, на 10 августа в Украине к ослаблению карантина также были не готовы девять областей. Их перечень во вторник не изменился.

Как писало РБК-Украина, в Минздраве заявили, что в Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени, и она будет совмещена с эпидемией гриппа, начинающейся в октябре.

Отметим, у президента Владимира Зеленского не исключают по 50 смертей в день от COVID-19.