Ослабить карантин не готовы 9 областей, - Минздрав

В Черновицкой области показатель загруженности коек стал менее 50%
По состоянию на вторник, 11 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом во Львовской области превышены показатели загруженности коек в больницах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:
Следует подчеркнуть, что в Черновицкой области сегодня впервые за долгое время показатель загруженности коек стал ниже 50%. Он составляет 48,75%.
Напомним, на 10 августа в Украине к ослаблению карантина также были не готовы девять областей. Их перечень во вторник не изменился.
Как писало РБК-Украина, в Минздраве заявили, что в Украине вторая волна коронавируса ожидается в конце осени, и она будет совмещена с эпидемией гриппа, начинающейся в октябре.
Отметим, у президента Владимира Зеленского не исключают по 50 смертей в день от COVID-19.