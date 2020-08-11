Послабити карантин не готові 9 областей, - МОЗ

Станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому у Львівській області перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:

Волинська область (виявлення 14,40%);

Житомирська область (виявлення 12,29%);

Івано-Франківська область (виявлення 17,11%);

Львівська область (завантаженість ліжок 53,31%);

Одеська область (динаміка 17,85%);

Рівненська область (виявлення 15,77%);

Сумська область (динаміка 26,44%);

Харківська область (виявлення 14,08%);

Чернівецька область (виявлення 18,54%).

Слід підкреслити, що у Чернівецькій області сьогодні вперше за довгий час показник завантаженості ліжок став нижче 50%. Він складає 48,75%.

Нагадаємо, на 10 серпня в Україні до ослаблення карантину також були не готові дев'ять областей. Їх перелік у вівторок не змінився.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні друга хвиля коронавірусу очікується у кінці осені, і вона буде поєднана з епідемією грипу, що починається у жовтні.

Відзначимо, у президента Володимира Зеленського не виключають по 50 смертей у день від COVID-19.