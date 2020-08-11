Послабити карантин не готові 9 областей, - МОЗ

У Чернівецькій області показник завантаженості ліжок став менш як 50%
Станом на вівторок, 11 серпня, в Україні до ослаблення карантину не готові дев'ять областей. При цьому у Львівській області перевищені показники завантаженості ліжок у лікарнях.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
За даними відомства, не готові пом'якшувати обмеження:
Слід підкреслити, що у Чернівецькій області сьогодні вперше за довгий час показник завантаженості ліжок став нижче 50%. Він складає 48,75%.
Нагадаємо, на 10 серпня в Україні до ослаблення карантину також були не готові дев'ять областей. Їх перелік у вівторок не змінився.
Як писало РБК-Україна, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні друга хвиля коронавірусу очікується у кінці осені, і вона буде поєднана з епідемією грипу, що починається у жовтні.
Відзначимо, у президента Володимира Зеленського не виключають по 50 смертей у день від COVID-19.