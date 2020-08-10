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Ослабить карантин не готовы 9 областей

Украина, Понедельник 10 августа 2020 11:24
Ослабить карантин не готовы 9 областей
Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах

По состоянию на понедельник, 10 августа, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей. При этом в двух областях превышены показатели загруженности коек в больницах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ослабить карантин не готовы 9 областей

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

  • Волынская область (выявление 15,68%);
  • Житомирская область (выявление 12,28%);
  • Ивано-Франковская область (выявление 17,44%);
  • Львовская область (загруженность коек 52,48%);
  • Одесская область (динамика 18,55%);
  • Ровенская область (выявление 15,98%);
  • Сумская область (динамика 40,56%);
  • Харьковская область (выявление 15,08%);
  • Черновицкая область (загруженность коек 55,63%, выявления 18,42% и динамика 11,46%).

Напомним, в Министерстве здравоохранения отметили, что число госпитализированных растет, несмотря на выходные.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Минздрава Максим Степанов уже обращал внимание, что украинцы стали тяжелее переносить коронавирус; а в стране увеличилось количество госпитализаций и летальных случаев.

Так, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло почти 82 тысяч.

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